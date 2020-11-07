أعلنت وزارة خارجية أذربيجان، اليوم السبت، أن مسلحين مجهولين هجموا على مبنى قنصلية أذربيجان في مدينة "خاركوف" الأوكرانية.
نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن "شخصين أطلقا 6 طلقات نارية على أبواب ونوافذ
وأشارت الوزارة - في بيان
وأضافت أن شرطة "خاركوف" فتحت تحقيقا في الهجوم، لافتة إلى أنه جار العمل لتحديد المتورطين في الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مُسلح على قنصلية أذربيجان في أوكرانيا دون وقوع خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.