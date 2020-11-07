مقتل قائد استخبارات حركة طالبان في ضربة جوية للجيش الأفغاني

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم /السبت/، مقتل قائد استخبارات حركة طالبان في مقاطعة نادالي بإقليم هلماند.
أن ضربة جوية شنتها القوات الأفغانية أمس /الجمعة/ أدت إلى مقتل قائد استخبارات طالبان، المعروف باسم "مُهيب الله"، و9 آخرين
وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية - إلى
جدير بالذكر أن العمليات الانتقامية الأخيرة التي شنها الجيش الأفغاني خلفت مقتل أكثر من 200 من مسلحي طالبان، فضلا عن إصابة العشرات في صفوف طالبان.
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