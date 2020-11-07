أعلنت بولندا اليوم /السبت/ تسجيل 27 ألفا و 875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يزيد على نصف مليون حالة، فيما سجلت 349 حالة وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7 آلاف و636 حالة.
في المستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي أوشك على النفاد، كما أن عدد المسعفين لن يكون كافيا".
وقال أطباء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "عدد الأسرة
جدير بالذكر أن الارتفاع في عدد الإصابات جاء مع دخول قيود جديدة حيز التنفيذ للحد من انتشار الوباء بعدما ارتفعت الإصابات ارتفاعا
وتتضمن القيود إغلاق معظم المتاجر في مراكز التسوق وكذلك المسارح والمتاحف وصالات العرض اعتبارا من اليوم وتؤكد الحكومة أنها تريد تجنب الإغلاق التام.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بولندا تُسجل 27 ألفًا و 875 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.