بولندا تُسجل 27 ألفًا و 875 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت بولندا اليوم /السبت/ تسجيل 27 ألفا و 875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يزيد على نصف مليون حالة، فيما سجلت 349 حالة وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7 آلاف و636 حالة.



وقال أطباء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "عدد الأسرة

في المستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي أوشك على النفاد، كما أن عدد المسعفين لن يكون كافيا".



جدير بالذكر أن الارتفاع في عدد الإصابات جاء مع دخول قيود جديدة حيز التنفيذ للحد من انتشار الوباء بعدما ارتفعت الإصابات ارتفاعا

حادا خلال الشهر الماضي.



وتتضمن القيود إغلاق معظم المتاجر في مراكز التسوق وكذلك المسارح والمتاحف وصالات العرض اعتبارا من اليوم وتؤكد الحكومة أنها تريد تجنب الإغلاق التام.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.