ترامب: عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع وصلت بطريقة غير قانونية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع وصلت بطريقة غير قانونية مساء يوم الانتخابات ومئات الآلاف من الأصوات لم يسمح لمراقبينا بالتواجد حين فرزها، وفقًا لـ "سكاي نيوز".
وأضاف ترامب البطاقات غير القانونية ساهمت في تغيير النتائج في بنسلفانيا والولايات ذات التقارب الشديد مع بايدن.
وقد شرع الفريق الانتقالي للمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن في العمل استعدادًا لتوليه مقاليد الحكم، دون انتظار إعلان
ويكشف تقارب السباق مدى الانقسام السياسي في الولايات المتحدة، في حين يلقي فرز ملايين الأصوات المرسلة بالبريد الضوء بشدة على جائحة كورونا التي تلقي بغيومها على البلاد، يأتي ذلك وسط ترقب عالمي لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي ترامب، مع بايدن.
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