صفقة الوداد البيضاوي وأيوب لكحل.. حكاية أخد ورد

أثارت صفقة الوداد البيضاوي من أجل ضم لاعب المغرب التطواني أيوب لكحل، الكثير من الجدل، لتعرف مع توالي الأيام، المزيد من الأخذ والرد، ولحد الآن لم تحسم الصفقة لتستمر الحكاية.

وكان أيوب لكحل أمس، رفقة والديه بمدينة الدار البيضاء، من أجل بدء المفاوضات من جديد، بتدخل من أحد رؤساء الفرق، كوسيط بين طرفين، وبينما كانت الأمور تسير نحو الحسم، بحسب أكثر من مصدر، تفاجأ الجميع بخروج اللاعب أيوب لكحل بتغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، يقول فيها، إن “لاشيء حسم لحد الآن، ولا أعرف من أين تأتيكم تلك الأخبار بأنني وقعت، أنا لم أوقع بعد..”.

ويطالب اللاعب ووالده الذي يدير شؤونه، بتحديد نصيب لكحل من الصفقة، إضافة للحصول على ما تبقى من مستحقاته لدى ناديه السابق، كشرط للانتقال إلى الوداد، بينما تشير المعطيات، إلى أن رئيس الوداد البيضاوي، يرفض المقترح، الشيء الذي عجل بمغادرة لكحل ووالديه اليوم مدينة الدار البيضاء، دون حسم الصفقة.