والدة طفل بطنجة تروي تفاصيل طرد ابنها من حضانة.. والمربية تنفي- فيديو

فيديو: يونس الميموني

تفاجأت والدة طفل، يتلقى تعليما أوليا بحضانة في مدرسة ابتدائية بطنجة، بطرده بحجة حركيته داخل القسم.

وكشفت الأم أنها أدت واجبات التسجيل، واشترت لفلذة كبدها الكتب المدرسية اللازمة من أجل متابعة دراسته، لكنه بالرغم من ذلك تعرض للطرد.

من جهتها، نفت مربية الطفل خبر طرده من المؤسسة، مؤكدة أن اسمه لا زال ضمن لائحة الأطفال الذين يتابعون دراستهم في الحضانة.

وأوضحت المربية، أنها طلبت من الأم شهادة طبية تثبت أن الطفل سليم، ولا يعاني من أي مشكل، بعدما لاحظت أنه يواجه صعوبة في النطق.

وقالت المربية ذاتها: “ربما وقع سوء فهم مع الأم، لقد طلبت منها شهادة طبية، ولا أحد يحق له حرمان ابنها من متابعة تعليمه في الحضانة”.