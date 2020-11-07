السبت 7 نوفمبر 2020

لا تزال ولايات أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا تشكل ساحة معركة انتخابية بين المرشح الديمقراطي جو بايدين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أربع أيام من الانتخابات الرئاسة.



وعلى الرغم من عدم انتهاء الفرز في أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا، وهي ولايات حاسمة في السباق إلى البيت الأبيض، لا يزال المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم فيها جميعا.

ويتقدم بايدن في ولاية بنسلفانيا، التي لها 20 صوتا في المجمع الانتخابي، بفارق 28 ألفا و833 صوتا، أي بنسبة 0.5 بالمئة، وذلك بعد فرز 96 بالمئة من أصوات الناخبين.

وفي ولاية جورجيا، ولها 16 صوتا في المجمع الانتخابي، لا يزال بايدن متفوقا على ترامب بفارق 7 آلاف و248 صوتا، وهو ما يعادل 0.1 بالمئة، وذلك بعد الانتهاء من فرز 99 بالمئة من أصوات المقترعين.