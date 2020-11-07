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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غداً في الإمارات غائم مع فرصة سقوط أمطار والان مع التفاصيل
السبت 7 نوفمبر 2020
توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية والغربية مع فرصة سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.
ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 16:26 والمد الثاني عند 09:26 والجزر الأول عند الساعة 09:42 والجزر الثاني عند الساعة 00:49 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 13:32 والمد الثاني عند الساعة 04:03 والجزر الاول عند الساعة 08:09 والجزرالثاني عند الساعة 20:42 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 34 22 75 30
دبــي 33 22 65 30
الشارقة 36 19 70 25
عجمان 35 21 75 30
أم القيوين 35 19 75 25
رأس الخيمة 34 15 80 20
الفجيرة 30 23 70 50
العين 32 22 70 25
ليوا 34 22 65 20
الرويس 32 18 80 20
السلع 32 18 80 25
دلما 32 27 75 50
طنب الكبرى 33 28 80 35
طنب الصغرى 33 28 80 35
أبو موسى 32 28 75 30 .
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