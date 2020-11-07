شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. خسائر حوثية بالأرواح والعتاد إثر كمين للقوات الحكومية وغارات بنهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل

السبت 7 نوفمبر 2020 تكبدت مليشيا الحوثي، خسائر بالأرواح والعتاد إثر كمين نفذته القوات الحكومية وجراء غارات لطيران التحالف في جبهة نهم شرق صنعاء.

وأوضحت مصادر عسكرية، بأن معارك عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية التي استدرجت مجاميع حوثية إلى كمين محكم بجيهة صلب فيما تكبدت المليشيا خسائر فادحة في النجد والمخدرة. وبحسب المصادر، فإن القوات الحكومية كبدت مليشيا الحوثي الانقلابية خسائرة كبير في الأرواح والعتاد. إلى ذلك، دمرت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مسنودة بمدفعية القوات الحكومية عددا من الآليات والأطقم والمواقع التى كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية.

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