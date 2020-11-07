شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز رجل هدد بتنفيذ مجزرة حال فوز «بايدن» في الانتخابات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في لوس أنجلوس غربي الولايات المتحدة، انه تم احتجاز رجل هدد بتنفيذ عملية قتل جماعية إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” نقلا عن مسؤولين أمنيين، أن الموقوف نشر تهديدات بالقتل الجماعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا إنه في حال فوز بايدن فإنه سيتصرف مثل “مطلق نار في المدرسة، للقضاء على جميع هولاء الديمقراطيين”.

وفي وقت سابق، أعلن جو بايدن عدم رغبته في إعلان فوزه، لكنه شدد على أنه في الوقت الحالي من الواضح أن الديمقراطيين سيفوزون في السباق الئاسي.

يُذكر أن السباق نحو الرقم 270 صوتاً بالمجمع الانتخابي لحسم معركة الرئاسة قد يكون قاب قوسين أو أدنى من خط النهاية.

النتيجة لم تحسم حتى الآن بشكل رسمي، وإن كان البيت الأبيض أقرب للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، الذي يمتلك حتى الآن 264 صوتاً في المجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

في آخر التطورات الخاصة بالانتخابات، قال الرئيس الأميركي ترمب في سلسلة تغريدات له على موقع “تويتر” إن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ليس له حق ادعاء الفوز بكرسي الرئاسة، مشيرًا إلى أنهم بدأوا للتو الإجراءات القانونية.

كما أوضح ترمب أن كل التقدم الذي حققه يوم الاقتراع اختفى مع مرور الأيام، وأن هذا السبق الذي حققه مع النتائج التي حدثت هو ما دفعه للإجراءات القانونية، التي قد تعيد له التقدم والسبق في النتائج.