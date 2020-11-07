شكرا لقرائتكم خبر عن «حوار تلفزيوني» يقيل مسؤول ملف كورونا في كالابريا الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

أقالت السلطات الإيطالية مفوض الصحة سافيريو كوتيتشيلي المسؤول عن التعامل مع أزمة فيروس كورونا في إحدى أسوأ المناطق تضررا بإيطاليا، اليوم السبت بعدما كشف حوار تلفزيوني عدم كفاءته.

وصرح كوتيتشيلي وهو مفوض الصحة في كالابريا بجنوب إيطاليا، لتلفزيون "ار ايه أي" الحكومي أمس الجمعة إنه لا يعلم عدد أماكن الرعاية المركزة المتاحة في المنطقة.

وأقر أيضا بأن كالابريا ليس لديها خطة طوارئ خاصة بفيروس كورونا وقال خلال الحوار إنها مسؤوليته وضع مسودة لخطة الطوارئ.

وفي مرحلة ما، جرى تصويره كوتيتشيلي وهو يطلب مساعدة من "ماريا" وهي مساعدته التي تقول "هذا يجب أن يتوقف يجب ان تكون جاهزا عندما تفعل هذه الأشياء".

وقال المسؤول لمحاوره "سيدي أرجوك لا تجعلني أبدو أحمقا" و"صباح غد سوف يتم عزلي من هنا".

وعقب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قائلا في بيان اليوم السبت إن كوتيتشيلي يجب أن يعزل "فورا".

وقال إنه سوف يوقع لتعيين بديل "في الساعات المقبلة" ما يعني تسريع إجراء عادة ما "يشهد الكثير من الخطوات".

وقال كونتي: "يستحق سكان كالابريا أن يكون لديهم مفوض جديد على الفور قادرا على التصدي لتحديات صحية صعبة وملحة".

يشار إلى أن كالابريا بين أربع مناطق في إيطاليا -إلى جانب لومباردي وبيدمونت وفالي داوستا- صدر امر باغلاقها أمس الجمعة جراء أزمة فيروس كورونا الحادة.