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الأردن يحبط محاولتي تسلل لشخص وتهريب مخدرات من سوريا

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أحبط الجيش الأردني، محاولة تسلل لشخص حاول اجتياز الساتر الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية .

وقال الجيش في بيان اليوم : إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى القبض عليه، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة .

وأضاف البيان أنه تم إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، تم خلالها تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط نحو 400 كف حشيش، و 36 الف حبة مخدرة نوع لاريكا، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة .

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