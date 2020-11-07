شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف جديد بالفلبين.. غناء الكاريوكي ينشر «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير: "أظهرت دراسة أنه عندما يغني الشخص، يزداد عدد الفيروسات التى يمكن أن ينقلها".
وطالب فيرجير من يريد الغناء أن يقوم بذلك فقط مع أفراد من نفس المنزل لتقليل فرص انتشار الفيروس. وأضافت أنه يجب تجنب الغناء مع الضيوف ، حتى الأقارب أو الأصدقاء ، وفي التجمعات الكبيرة.
وآلات الكاريوكي هى وسيلة ترفيه مفضلة للفلبينيين، وغالبا ما يتم استخدامها في الحفلات. وحانات الكاريوكي ، التي تم إغلاقها كجزء من إجراءات الإغلاق منذ مارس.
وقال فيرجير إن وزارة الصحة رفضت السماح بإعادة فتح حانات الكاريوكي بسبب المخاطر العالية المحتملة من وراء ذلك.
وأوضح فيرجير أن توصية الوزارة استندت إلى دراسة نُشرت في سبتمبر تظهر أن الغناء فى الأماكن المغلقة أيضا يمكن أن ينشر الفيروس بسرعة عبر جزيئات بالغة الصغر تنتشر في الهواء.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف جديد بالفلبين.. غناء الكاريوكي ينشر «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.