شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف جديد بالفلبين.. غناء الكاريوكي ينشر «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

حث مسؤولو الصحة، اليوم السبت، الفلبينيين على الامتناع عن استخدام آلات الغناء الكاريوكي خارج منازلهم لأن الغناء قد ينشر فيروس كورونا.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير: "أظهرت دراسة أنه عندما يغني الشخص، يزداد عدد الفيروسات التى يمكن أن ينقلها".

وطالب فيرجير من يريد الغناء أن يقوم بذلك فقط مع أفراد من نفس المنزل لتقليل فرص انتشار الفيروس. وأضافت أنه يجب تجنب الغناء مع الضيوف ، حتى الأقارب أو الأصدقاء ، وفي التجمعات الكبيرة.

وآلات الكاريوكي هى وسيلة ترفيه مفضلة للفلبينيين، وغالبا ما يتم استخدامها في الحفلات. وحانات الكاريوكي ، التي تم إغلاقها كجزء من إجراءات الإغلاق منذ مارس.

وقال فيرجير إن وزارة الصحة رفضت السماح بإعادة فتح حانات الكاريوكي بسبب المخاطر العالية المحتملة من وراء ذلك.

وأوضح فيرجير أن توصية الوزارة استندت إلى دراسة نُشرت في سبتمبر تظهر أن الغناء فى الأماكن المغلقة أيضا يمكن أن ينشر الفيروس بسرعة عبر جزيئات بالغة الصغر تنتشر في الهواء.