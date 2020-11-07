شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا بالعراق تقترب من 450 ألفا وتعافي نحو426 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 2880 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 496 ألفا و.19
ولفتت إلى أن 2660 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 425 ألفا و.921
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