شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا بالعراق تقترب من 450 ألفا وتعافي نحو426 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت تسجيل 39 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 11283 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 2880 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 496 ألفا و.19

ولفتت إلى أن 2660 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 425 ألفا و.921