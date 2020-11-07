شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك: الانتهاء من إعدام حيوانات المنك الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت الشرطة الدنماركية اليوم السبت أنها سوف تنهي إعدام حيوان المنك في منطقة نورث جوتلاند الأسبوع الجاري.

وأمرت الحكومة الأسبوع الماضي بإعدام كل حيوانات المزارع من المنك -نحو 15 مليون حيوان منك- بعد اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا انتقلت من المنك إلى الإنسان.

وكانت الحكومة الدنماركية أعلنت أيضا عن إغلاق منطقة نورث جوتلاند -التي تضم أغلب مزارع المنك في الدنمارك وعددها أكثر من 1100 مزرعة- حتى أوائل ديسمبر، ويتأثر بهذا الاجراء نحو 280 ألف شخص.

وجرى إعدام نحو 6ر1 مليون من حيوان المنك. وقال رئيس الشرطة الوطنية ثوركيلد فوجد إن أفرادا من قوات الدفاع والإدارة البيطرية والغذائية الدنماركية والمزارع الخاصة شاركوا في عملية الإعدام.

وأصيب 214 شخصا على الأقل بسلالة مختلفة من فيروس كورونا، ظهرت في حيوانات المنك في يونيو الماضي.

وقال المعهد إن خمس مجموعات لأشكال مختلفة للفيروس مرتبطة بحيوانات المنك، تم العثور عليها في الدنمارك، حيث ترتبط بمخاوف بالأساس بما تسمى بـ"المجموعة الخامسة " التي تبين أنها تضعف القدرة على تشكيل أجسام مضادة وربما تجعل اللقاحات غير فعالة في المستقبل.

وتم تشخيص 12 شخصا بالإصابة بسلالة من المجموعة الخامسة ، على الرغم من أنه لم تظهر عليهم أعراضا أكثر حدة عن تلك التي ظهرت على الآخرين.