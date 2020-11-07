شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا البرازيل".. 5.63 مليون إصابة ووفاة 162 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
ووصل عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 162 ألف و15 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد19- إلى 12ر5 مليون شخص.
يشار إلى أنه قد مضى قرابة 36 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.
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