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"كورونا البرازيل".. 5.63 مليون إصابة ووفاة 162 ألفا

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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مدينة ساو باولو إلى 63ر5 مليون حالة، وذلك استنادا إلى بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة أنباء بلومبرج.

ووصل عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 162 ألف و15 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد19- إلى 12ر5 مليون شخص.

يشار إلى أنه قد مضى قرابة 36 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.

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