فقدا الوعي بعد استنشاقهما غاز الميثان.. انقاذ عاملين من فتحة مجاري بالعروبة 'صور'

اعلنت مديرية الدفاع المدني في الديوانية، السبت، عن انقاذ عاملين من فتحة مجار بحي العروبة، مبينة انهما فقدا الوعي بعد استنشاقهما غاز الميثان.

وقالت المديرية في بيان تلقت السمرية نيوز، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني في محافظة الديوانية تمكنت من اخراج عاملين بعد ان فقدا الوعي داخل فتحة مجاري بعد استنشاقهم غاز الميثان الخانق في منطقة العروبة".

واضافت ان "الفرق نجحت من اخراج العاملين واجراء الإسعافات الأولية وانعاشهم بواسطة اجهزة التنفس بوقت قياس حال الى عدم فقدانهم الحياة".

وتابعت ان "فتحات المجاري يكون تركيز غاز الميثان كبير جدا وهو غاز خانق يسبب فقدان الوعي ثم الموت بدقائق معدودة"، محذرة من "عدم النزول في فتحات المجاري الإ بعد وضع خراطيم التهوية والتدرب على هذا العمل من قبل المختصين".