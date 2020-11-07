وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاصابات موزعة كالتالي:

- 348 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 110 حالة

قطاع البلديات الاول 38 حالة

. قطاع الشعب 81 حالة

. قطاع الاستقلال 59 حالة .

قطاع الاعظمية 60 حالة

- 183 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 24 حالة

الاعظمية 15 حالة

الشعب 19 حالة

البلديات 7 حالات

شارع فلسطين 7 حالات

الامين 7 حالات

بغداد جديدة 6 حالات

الزعفرانية 9 حالة

زيونة 4 حالات

المدائن 9 حالات

الكرادة 7 حالات

حي تونس 4 حالات

العبيدي 9 حالات

الطالبية حالتان

الحسينية 10 حالات

البنوك 6 حالات

الغزالية 7 حالات

• الجادرية 3 حالات

• الطالبية 3 حالات

• المشتل 7 حالات

حي القاهرة6 حالات

حي الزهراء 5 حالات

• الصليخ 7 حالات

• الغدير حالة واحدة

حي القاهرة 9 حالات

• الفحامة حالة واحدة

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 63903 توفي منهم 1371 للاسف فيما اكتسب الشفاء 57665حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4867".

كانت هذه تفاصيل خبر 531 اصابة بكورونا في الرصافة من هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.