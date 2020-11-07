شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة رئيس وزراء البوسنة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مجلس الوزراء في البوسنة في بيان اليوم السبت إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء زوران تيجلتيجا بمرض كوفيد-19 وإنه عزل نفسه في المنزل.



وأضاف البيان أن الحالة الصحية لتيجلتيجا مستقرة وظهرت عليه أعراض خفيفة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت البوسنة أمس الجمعة عددا قياسيا للوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 49 وفاة فضلا عن 28 ألف إصابة نشطة.

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