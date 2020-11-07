شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 4 وفيات و742 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم السبت تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى808.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل742 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 131 ألفا و 205 . وأشار المتحدث إلى وجود 114 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 626 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 121 ألفا و889 حالة.

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