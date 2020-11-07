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السعودية تسجل 19 حالة وفاة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

السعودية تسجل 19 حالة وفاة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم  تسجيل 407 اصابات جديدة بفيروس الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 350229 حالة .

 

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 433 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 336966 حالة ولله الحمد.

 

وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5525 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7738 والحالات الحرجة 758 .

 

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