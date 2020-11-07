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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 8 مناطق سعودية على موعد مع أمطار رعدية غزيرة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها اليوم السبت، أن 8 مناطق في المملكة على موعد مع أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وهي "حائل، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، الباحة".
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوبا.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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