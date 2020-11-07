"الخليج": وقع العالم مجدداً في قبضة موجة قاتلة من فيروس «كورونا» 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، " أن يتم تسجيل نصف مليون إصابة بفيروس «كورونا» في يوم واحد، وأن يصل عدد المصابين على مستوى العالم إلى خمسين مليوناً منذ تفشي الوباء، وأن يصل عدد المتوفين حتى الآن إلى ما يقارب المليون وربع المليون وفاة، فهذه الأرقام ليست هينة؛ بل مرعبة، وهي إنذار بأن القادم قد يكون أسوأ وأخطر.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365"، هذا يعني أن على العالم أن يتخذ المزيد من التدابير والإجراءات؛ لمواجهة الوباء؛ لأن ما اتخذته الدول حتى الآن من خطوات؛ لكبح جماحه، لم يكن كافياً؛ بحيث وقع العالم مجدداً في قبضة موجة قاتلة، بدأت تترك آثارها المدمرة على العالم؛ إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً".

واضافت تسجل الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من الدول، أرقاماً قياسية يومية في الإصابات، وتعود الحكومات للتشدد في إعادة فرض الحجر، والإغلاق، ومنع التجوال، وإعلان حالة الطوارئ، في محاولة منها؛ لكبح الفيروس، وهذا يعني أن الاستراتيجيات الصحية التي كانت متخذة، قد فشلت، وأن العودة عن قرارات الإغلاق في الربيع الماضي كانت نتيجتها سلبية، أو أن الأنظمة الصحية لم تكن كافية بشكل صحيح، ولم تكن على قدر من الكفاءة اللازمة للتطبيق، كذلك فإن بعض الحكومات لم تصغِ إلى نصائح الخبراء باتخاذ تدابير قاسية؛ لمواجهة الوباء، إرضاء لعدد كبير من الناخبين؛ طمعاً في البقاء في السلطة".

واضافت " كل هذه الأسباب مجتمعة؛ أدت إلى هذه الموجة العاتية من انتشار الوباء، فضلاً عن أن فصل الشتاء يحمل معه عادة الكثير من المؤشرات على اتساع رقعة تفشي الوباء، أو الأمراض المتعلقة بالإنفلونزا".

وخلصت الى ان العالم يحتاج في مثل هذه الأيام العصيبة إلى مزيد من التضامن والتنسيق والعمل المشترك؛ فالجائحة قد لا توفر أحداً، ولا تأخذ في الحسبان صراعات الدول وحساباتها السياسية.