دراسة دولية: أسلحة ألمانية شاركت في العدوان على اليمن وازهقت ارواح الأطفال

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أكدت دراسة استخدام أسلحة ألمانية في العدوان على اليمن وحروب أخرى يسقط فيها الأطفال ضحايا.

وذكرت منظمتا “بروت فور دي فيلت” و”تير ديس هومس” أن ألمانيا تورد أسلحة وذخيرة إلى دول نزاع يتم قتل أطفال بها أو تجنيدهم.

ولفتتا إلى استخدام دول مثل الإمارات والسعودية الأسلحة الألمانية، معربتان في الوقت نفسه عن استيائهما من انتهاكات حقوق الأطفال في تلك الحروب.

وطالبت المنظمتان بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، التي وثقت الأمم المتحدة ارتكابهما انتهاكات لحقوق الأطفال في اليمن.

وأنكرت الحكومة الألمانية مراراً أي معرفة بالأسلحة والتكنولوجيا الألمانية المستخدمة في اليمن من قبل السعودية والإمارات.

غير أن وكالة DW، وبالاشتراك مع: إذاعة “بايريشر روندفونك” الألمانية ومجلة “شتيرن” ومكتب التحقيقات الاستقصائية الهولندي “لايتهاوس ريبورت” وشبكة “بيلينغكات” للتحقيقات الاستقصائية، قامت باصطياد لقطات مفتوحة المصدر من مواقع: “تويتر” و”يوتيوب” و”غوغل إيرث”، بالإضافة إلى تقارير إخبارية وصور من الوكالات.

والنتيجة: دليل قاطع على وجود الأسلحة والتكنولوجيا الألمانية الصنع في اليمن، في الجو والبحر والبر.