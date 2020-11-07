الأمطار تتسبب في انخفاض الكثافة التصويتية ببسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:
شهدت قرية كتامة، في بسيون بالغربية، اليوم السبت، تفاوتًا في إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في أول أيام انتخابات النوب، بالمرحلة الثانية، رغم هطول الأمطار.
وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعلن جاهزية المحافظة لإجراء الانتخابات، والانتهاء من تجهيز 944 مدرسة، و 155 معهد أزهري، و 23 مركز شباب، و 15 وحدة صحية، و 6 وحدات محلية، ووحدتين اجتماعيتين و 3 مقار تابعة للري والزراعة، بجميع الإمكانيات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت، مع عمليات النظافة العامة والتعقيم والتطهير المستمرة لجميع اللجان ضمن الإجراءات الاحترازية.
وتجري انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، في 1159 لجنة داخل 661 مقرًا انتخابيًا، ويبلغ من لهم حق التصويت، 3 ملايين و450 ألفًا و 331 ناخبًا وناخبة.
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