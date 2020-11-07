القوى العاملة: تحصيل 137 ألف جنيه مستحقات عمالة مصرية بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظي- بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تحصيل 32 ألفاً و 175 درهماً إماراتيا، أي ما يوازي 137 ألفاً و387 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوى ضد أصحاب الأعمال، فضلا عن اعتماد 2016 شهادة استمرارية في العمل.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بمتابعة شكوى العاملين لدى أصحاب الأعمال، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أية استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال إن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن ما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020، أشار فيه الملحق العمالي حنان محمود شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إلى أنه تم توفير 51 فرصة عمل ، منها 40 عقد وتأشيرات عمل تم اعتمادها، فضلا عن تسوية 31 شكوى وديا وإحالة شكوتين للقضاء، ومازال 15 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 48 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما أجرى المكتب بـ 9 زيارات ولقاءات منها 5 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، والباقي زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و300 استشارة عمالية مقدمة للعمال في المكتب وأكثر من 500 استشارة عمالية مقدمة للعمالة عبر الهاتف.

وحذرت الملحق العمالي العمالية المواطنين المصريين من دفع أية مبالغ نقدية لفرص عمل وهمية من خلال عروض تصلهم عبر الانترنت، فضلا عن مراسلات علي الاميل، والتواصل مع مكتب التمثيل العمالي لإرشادهم للإجراءات المتبعة للتعاقد طبقا للقوانين المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة.