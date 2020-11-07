صرف 30 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 219 شاباً بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 219 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 1050 شاباً.

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت نحو 400 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة، فضلا عن صرف منح للعمالة غير المنتظمة للرعاية الصحية لـ 10 عمال مسجلين، بمبلغ 30 ألف جنيه.

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف وكيل المديرية، عن إنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 231 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر فوري سلامة وصحة مهنية ، ومنح مهلة قانونية لـ 79 منشأة مخالفة لإزالة المخالفات، و 152 منشأة أخري مستوفاة للاشتراطات القانونية ، كما تم إعادة التفتيش على 84 منشأة انتهت بتحرير 5 محاضر سلامة.

وأوضح ناصف، أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 42 محضراً.