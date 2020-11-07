وزيرا الزراعة والري يتفقدان مشروع "التين الشوكي" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، يرافقهم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، مشروع إنتاج التين الشوكي المقام على مساحة 60 فدانًا بمركز بلاط.

وأكد القصير، أن التين الشوكي من الزراعات الصحراوية ذات الاحتياجات المحدودة من المياه، وهو ما يتناسب وطبيعة الوادي الجديد، ويتماشى مع خططها في زراعة محاصيل غير مستهلكة للمياه للحفاظ على الخزان الجوفي.

وأكد الزملوط، أن المشروع يعد الأول من نوعه بالمحافظة، موضحًا أن المحافظة وضعت خطة تستهدف فيها إقامة المشروعات الزراعية ذات العائد الاقتصادى المرتفع، لافتًا إلى أن إنتاج زيت التين الشوكي يعد من أعلى الزيوت الطبيعية سعراَ في الأسواق.