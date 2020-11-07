توفي شخصان حاصرتهما الحرائق في غابات قوراية بتيبازة اليوم السبت، وفق ما ذكرته جريدة "النهار أونلاين". وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الضحيتين من جنس الذكور، فيما تم إنقاذ 10 أشخاص أصيبوا بإختناق جراء الحرائق.

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر/ وفاة شخصَيْن وإختناق 10 آخرين بسبب حرائق غابات قوراية بتيبازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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