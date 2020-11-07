صور / حرائق مهولة تحاصر عدّة ولاياتٍ جزائريّة منذ أمس

سجّلت بعض الولايات الجزائرية حرائق مهولة منذ مساء أمس الجمعة، وساعدت الرياح على إنتشار وتوسّع رقعة الحريق.

ومسّت الحرائق ولايات تيبازة، الشلف، البليدة، وهران، تلمسان، المدية والبويرة.

من جهتها، دخلت وحدات الحماية المدنية في حالة إستنفار قصوى، من أجل إخماد الحرائق وتفادي إنتشارها.

كما تلقت ذات الوحدات دعما من قبل الولايات المجاورة، على غرار دعم من العاصمة لإخماد حريق قوراية، بالإضافة إلى تنقل 5 شاحنات للحماية المدنية من ولاية عين تموشنت إلى وهران كدعم من أجل إخماد حرائق وهران.

النهار أونلاين