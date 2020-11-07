في 24 ساعة / المغرب يسجّل 68 وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المغرب أمس الجمعة، عن تسجيل 5398 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 246349.

وسجل المغرب 68 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 4127 حالة، وفق ما ذكرته جريدة "هسبيريس".

وكان المغرب قد قرر الخميس، تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس لمكافحة وباء فيروس كورونا، شهرا آخر حتى 10 ديسمبر.