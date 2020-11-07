في قفزة قياسية جديدة .. 126 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه بوتائر غير مسبوقة في الولايات المتحدة، بالتزامن مع السباق الانتخابي بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
وأكدت جامعة "جونز هوبكنز" التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسميةوالمصادر المفتوحة اليوم السبت أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 126480 إصابة جديدة بالوباء، ما يمثل ثالث قفزة غير مسبوقة على التوالي في الحصيلة (مقابل 121888
وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المحدة خلال يوم أمس بواقع 1146 حالة وفاة جديدة، مقابل 1210 وفيات في اليوم السابق.
وسجلت في الولايات المتحدة إجمالا منذ بداية الجائحة، بموجب بيانات الجامعة، 9740073 إصابة مؤكدة بكورونا، بما في ذلك 236099 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.
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