أكدت منظمة الصحة العالمية أن ست دول على الأقل سجلت إصابات بطفرة جديدة لفيروس كورونا تعد مرتبطة بحيوانات المنك. وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت، أن تلك الدول هي السويد وهولندا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدنمارك التي كانت أول دولة أعلنت عن الطفرة الجديدة للوباء. إلى الدنمارك التي كانت أول دولة أعلنت عن الطفرة الجديدة للوباء. وأكدت السلطات الدنماركية اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا مرتبطة بالمرافق الخاصة بتربية المنك في شمال البلاد. وأفادت وسائل إعلام محلية بتشخيص أكثر من 200 إصابة بالسلالة الجديدة التي تنتقل إلى البشر من تلك الحيوانات. وقررت حكومة الدنمارك إعدام كافة حيوانات المنك التي تجري تربيتها في البلاد (أي نحو 15-17 مليون حيوان)، على الرغم من إشارة الخبراء الصحيين إلى أن مدى خطورة الطفرة الجديدة من الفيروس لم يتضح بعد.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: 6 دول تسجل إصابات بكورونا المنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.