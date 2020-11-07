إصابة رئيس دولة البوسنة والهرسك بفيروس كورونا

أعلنت دولة البوسنة والهرسك اليوم السبت عن تشخيص إصابة رئيس حكومتها زوران تيغلتيا بفيروس كورونا المستجد.
وأكد مجلس وزراء البوسنة والهرسك في بيان له ظهور أعراض إصابةخفيفة لدى تيغلتيا (59 عامًا) الذي يتولى منصب رئيس الحكومة منذ أواخر العام الماضي، مضيفا أنه دخل الحجر الصحي
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت حكومة البوسنة والهرسك عن إصابة وزير الزراعة والموارد المائية والغابية فيها، شمس الدين ديديتش، بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".
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