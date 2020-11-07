وسط توتر في إثيوبيا.. السودان يغلق جزءا من حدوده

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أفادت وكالة السودان للأنباء اليوم السبت، بأن السودان أغلق جزءا من حدوده مع إثيوبيا في أعقاب تصاعد العنف في المنطقة.
وقالت الوكالة إن حكومة ولاية القضارف قررت إغلاق حدودها مع إقليمي أمهرة وتيغراي اعتبارا من مساء الخميس وحتى إشعار آخر،وأضافت: "على المواطنين بالشريط الحدودي توخي الحذر من تداعيات التوترات داخل الجارة إثيوبيا".
وتابعت: "المناطق المتاخمة مع الإقليمين تشهد هذه الأيام نشاطا مكثفا لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية وأي توترات أمنية بالمنطقة
وذكرت مصادر دبلوماسية أن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا الأربعاء بعدما أمر رئيس الوزراء أبي أحمد بشن عمليات عسكرية ردا على ما وصفه بهجوم على القوات الاتحادية.
وقصفت الطائرات الإثيوبية تيغراي أمس الجمعة وتعهد أبي بمواصلة الضربات الجوية في الصراع الآخذ في التصاعد.
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