أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات فيروس كورونا في يوم واحد.
وسجلت الصحة العالمية 581 ألفًا و679 حالة في مختلف أنحاء العالم خلال 24 ساعة أمس الجمعة.
يشار إلى أن تلك الحصيلة أعلى بـ24 ألفًا من آخر أعلى حصيلة جرى تسجيلها في 31 أكتوبرالماضي.
وجرى تسجيل 5ر48 مليون إصابة في مختلف أنحاء العالم منذ بدء انتشار الفيروس أواخر العام الماضي.
ويتوقع الخبراء أن يكون العدد الفعلي للإصابات اعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات المجمعة من جانب
وفيما يتعلق بالأرقام المطلقة، فإن الولايات المتحدة والهند والبرازيل هي الأكثر تضررًا.
وتوفى أكثر من 1.2 مليون جراء كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا، بحسب إحصاءات الصحة العالمية.
وأمس الجمعة جرى تسجيل 8900 وفاة خلال 24 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تعلن تسجيل ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.