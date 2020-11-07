إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل 8864 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا لعدد الإصابات في يوم واحد.

وأشارت السلطات إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في

البلاد بلغ بذلك 673250 شخصا، منذ بدء انتشار الفيروس.

وسجلت السلطات الإيرانية كذلك 423 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 37823 حالة.

وأعلنت عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 515153 حالة، فيما يوجد 5506 مصابين بفيروس كورونا في

حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

ولفتت إلى أن عدد تحاليل كورونا حتى اليوم، ارتفع إلى 5185361.

وتم تصنيف 27 إقليمًا إيرانيًا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.

وهناك 4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي، وفي حالة تأهب، جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان.