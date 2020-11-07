تسجيل 44 إصابة بكورونا في طنجة بينهم طالب ومتدربين بمركز للتكوين المهني

سجلت عمالة طنجة أصيلة، اليوم السبت، 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم طالب بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وسائق، وعناصر من الأمن، ومدير إعدادية العوامة 2، ومتدربين في معهد التكوين المهني “مالاباطا”.

ووفق المعطيات المتوفرة لـ“اليوم 24”، فإن المصابين الجدد، أصغرهم يبلغ عمره 20 عاما وأكبرهم 71 سنة، إذ يتوزعون في طنجة على أحياء بوخالف، اجزناية، الجراري، طنجة المدينة، المرس، المغوغة، السواني، وكذا حالة واحدة في أصيلة.

وكانت عاصمة البوغاز قد سجلت أمس الجمعة، 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة.