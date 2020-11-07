تقرير: كورونا توقف 35% من المشاريع الطرقية في المغرب.. كلفتها 482 مليار سنيتم

قال تقرير لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إنها أنجزت تشخيصا للوقوف على الآثار التي خلفتها تداعيات الجائحة، كشف عن تعليق 35 في المائة من المشاريع الطرقية في المغرب.

وأوضح التقرير الذي توصل به البرلمانيون في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن المشاريع المتوقفة بلغ عددها 399 ورش طرقي بالإضافة إلى 75 منشأة فنية، فيما عرفت بقية الأوراش الطرقية، الغير المتوقفة، انخفاضًا في وثيرة الإنجاز.

وبحسب التقرير ذاته، يرجع توقف الأشغال بحوالي 173 ورش إلى ثلاثة عوامل، وذلك بنسبة 2% في ما يتعلق بمغادرة العمال للأوراش، و10% بسبب طلب الشركات المعنية توقف الأشغال بسبب جائحة كورونا، ثم 23% لأسباب أخرى تتعلق خاصة بالتساقطات المطرية الأخيرة.

ورغم جائحة كورونا، تستمر الأشغال في 299 ورشا، 49 من تلك الأوراش في جهة مراكش آسفي ونفس الرقم في جهة فاس مكناس، وتستمر الأوراش أيضا في 30 ورشا بجهة الشمال وفي 26 ورسا بجهة سوس ماسة، وفي 25 ورشا بجهة درعة تافلالت وفي 24 ورشا بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وتقول الوزارة، إن “الأشغال بالأوراش الأخرى الغير المتوقفة، تنجز بوتيرة منخفضة، وذلك لصعوبة مد الأوراش بمواد البناء وبقطاع الغيار لآليات الأشغال؛ وأيضا بسبب خفض نسبة اليد العاملة في أوراش المنشآت الفنية.

ويصل مجموع المبالغ المالية للمشاريع الطرقية المتوقفة، 4,824 مليار درهم، (أزيد من 482 مليار سنتيم)، بينما تصل كلفة المشاريع المستمر والتي لم تتوقف بسبب كورونا، ما مجموعه 10,779 مليار درهم.