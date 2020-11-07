عناصر الوقاية المدنية تسيطر على حريق أتى على مساحة من الغابة السعيدية

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، ليلة الجمعة/السبت، بمدينة السعيدية، من إخماد حريق، شب في غابة موجودة في حي ولاد حمان قرب المدار الطرقي المؤدي إلى المدرسة الفندقية والطريق الساحلية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الحريق أتى على عدة أشجار وأعشاب، ما تسبب في إتلاف أجزاء من الغطاء الغابوي، فيما تمكنت عناصر الوقاية المدنية من تطويق الحريق، والسيطرة عليه بشكل كلي.

وأضافت المعطيات ذاتها، أنه تُجهل إلى حدود اللحظة الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، الذي خلف خسائر على مستوى الغطاء الغابوي.

وحلت العناصر الأمنية في عين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الحريق.