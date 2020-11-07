شكرا لقرائتكم خبر عن السحابة السوداء تفاقم من خطر كورونا في نيودلهي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت العاصمة الهندية اليوم السبت عن أكبر ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19- وسط تحذيرات من أن مستويات تلوث الهواء المرتفعة قد تجعل الوضع أسوأ.

وقال وزارة الصحة في نشرة لها إن نيودلهي اعلنت عن تسجيل 7178 حالة جديدة أمس الجمعة، حيث اقترب العدد الإجمالي على مستوى البلاد من 5ر8 مليون.

وتأتي الحالات المتزايدة في نيودلهي خلال موسم احتفالي تكتظ خلاله الأسواق بالاشخاص، ووسط ارتفاع موسمي في معدلات التلوث التي يفاقم منها حرق مخلفات المحاصيل في الأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة.

وحذر خبراء الصحة من أن مستويات التلوث المرتفعة التي يتم رصدها سنويا في شهري أكتوبر ونوفمبر ستؤثر سلبا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بكوفيد.19-

ووصل معدل تلوث الهواء في عدة محطات رصد ، اليوم السبت ، إلى "تصنيف مرتفع " ، حيث غطى ضباب كثيف العاصمة وضواحيها.