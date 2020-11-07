شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات خلال الـ 24 ساعة 1.141 إصابة جديدة بفيروس كورنا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 141.032 حالة ، كما سجلت 4 حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 514 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات شفاء 672 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 137.608 حالة .