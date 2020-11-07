شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 600 شخص تحسبًا لثوران جبل ميرابي الإندونيسي والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وكالة إدارة الكوارث الوطنية الإندونيسية أنه جرى إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم القريبة من جبل ميرابي بجزيرة جاوة بعدما رفعت السلطات التحذير من البراكين إلى ثاني أعلى مستوى الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة أنه جرى اليوم السبت إجلاء أكثر من 600 شخص من الفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن والحوامل والأطفال وكذلك من يعانون من إعاقة.

وتحتم اخضاع كل من تم إجلاؤهم لفحص سريع للكشف عن الاصابة بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا من عدمها وتسجيل حالتهم الصحية قبل دخول الملاجئ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية الذي يراقب البراكين، أمس الأول الخميس رفع الإنذار الخاص بجبل ميرابي إلى المستوى الثالث من أربع مستويات، عقب زيادة في الهزات الأرضية منذ الشهر الماضي.

وثار الجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 2968 مترا عدة مرات منذ عام 2018 ولكنه لم يسفر عن إصابات.