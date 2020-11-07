شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات فيروس كورونا في يوم واحد، حيث تم تسجيل581 ألفا و679 حالة في مختلف أنحاء العالم خلال 24 ساعة أمس الجمعة.

يشار إلى أن تلك الحصيلة أعلى بـ24 ألفا من آخر أعلى حصيلة جرى تسجيلها في 31 أكتوبر الماضي. وجرى تسجيل 5ر48 مليون إصابة في مختلف أنحاء العالم منذ بدء انتشار الفيروس أواخر العام الماضي.

ويتوقع الخبراء أن يكون العدد الفعلي للإصابات اعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.