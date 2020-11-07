شكرا لقرائتكم خبر عن "بايدن" على أعتاب البيت الأبيض مع اتساع تقدمه في جورجيا والان نبدء بالتفاصيل
اقترب المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن من تحقيق النصر اليوم السبت ، مع اتساع تقدمه في ولاية جورجيا التي تشكل ساحة معركة ، وما زالت عمليات فرز الأصوات جارية في عدة ولايات أخرى.
واتسع تقدم بايدن على الرئيس دونالد ترامب إلى 7248 صوتا صباح اليوم السبت ، ارتفاعا من 4430 قبل ساعات قليلة ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام بما في ذلك شبكة"سي إن إن" ، نقلاً عن سلطات الانتخابات الأمريكية.
وإذا تم حسم نتيجة جورجيا لبايدن واحتفظ بتصدره في أريزونا ، فسيكون لديه ما يكفي من الأصوات لاجتياز حاجزالـ 270 صوتا الحاسم في المجمع الانتخابي وتولي الرئاسة.
ولاتزال النتائج متقاربة في العديد من الولايات ، حيث يتم حساب الأصوات المهمة عبر البريد.
في ولاية بنسلفانيا ، حصل الديمقراطي بايدن على 28833 صوتًا أكثر من ترامب. في نيفادا ، زاد تقدم بايدن إلى 22657 صوتا بينما انخفض تقدمه قليلاً إلى 29861 صوتا في أريزونا.
وفي حال فوز بايدن بجورجيا أو أريزونا ، فإنه سيحتاج إلى ولاية واحدة أخرى فقط لتأمين ما يكفي من الأصوات للفوز بالبيت الأبيض - في حين أن الفوز في ولاية بنسلفانيا سيقوده مباشرة إلى الرئاسة.
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