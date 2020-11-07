شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 20 شخصا جراء إعصار إيتا بالمكسيك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات المكسيكية، مصرع 20 شخصا على الأقل، جراء فيضانات مرتبطة بمرور الإعصار إيتا الذي أوقع حوالى 180 ضحية بين قتيل ومفقود في 6 دول أخرى في أمريكا الوسطى.

وذكرت السلطات، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، أن الضحايا الذين قضى معظمهم بالفيضانات كانوا في منطقة تشياباس على حدود جواتيمالا، الدولة الأكثر تضررا من الإعصار، موضحة أنه تم العثور على حوالى 10 جثث في نهر يقع في بلدة شينالهو.

وتسببت الأمطار الغزيرة أيضا فى انزلاقات تربة وانقطاع طرقات في هذه الولاية التي تعد غالبية من السكان الأصليين وإحدى أفقر مناطق المكسيك.