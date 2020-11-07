خادم الحرمين يوجه بمساعدات عاجلة للمتضررين من زلزال إزمير التركية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجة مؤخراً مخلفاً أضراراً مادية بالغة بولاية إزمير التركية. ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الملك سلمان على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق، والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتداداً للدور الإنساني للسعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن.

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