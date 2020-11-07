5 حقائق مثيرة عن المحكمة العليا الأمريكية‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

"الرؤساء يأتون ويذهبون، لكن المحكمة العليا تستمر إلى الأبد".. هذه الكلمات التي قالها ويليام هوارد تافت، الرئيس الـ27 للولايات المتحدة (1909-1913)، رئيس المحكمة العليا العاشر (1921-1930)، تبرز أهمية الهيئة القضائية، التي تختص بالفصل في قضايا قانونية عامة تشمل الخلافات الانتخابية.

لكن تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باللجوء إلى المحكمة بعد التشكيك في نتائج فرز الأصوات بعدة ولايات، أثار الفضول حول دور أعلى محكمة في البلاد في حسم مصير الانتخابات الرئاسية.

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وطوال تاريخها الذي يمتد قرابة 230 عامًا، جعلت الشخصيات والقضايا المثيرة للاهتمام المحكمة ما تبدو عليه اليوم.

ولتسليط الضوء على تاريخ المحكمة الحافل، دعنا نلقي نظرة على هذه الحقائق الغريبة والعجيبة والحقيقية 100٪ حول المحكمة العليا، التي رصدتها وسائل إعلام أمريكية.

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أُنشئت المحكمة العليا عام 1789، وانعقدت لأول مرة في مدينة نيويورك عام 1790، وانتقلت لاحقًا إلى فيلادلفيا ولم يكن للمحكمة العليا مبنى خاص بها حتى انتقلت عام 1935 في عامها الـ146 إلى المبنى الحالي في واشنطن، حيث تنظر القضايا اليوم بفضل جهود رئيس المحكمة ويليام هوارد تافت، القاضي الوحيد في المحكمة، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة.

بمجرد تعيين القاضي من قبل الرئيس والتصديق على ترشيحه في مجلس الشيوخ، يمكن للقاضي أن يخدم مدى الحياة.