مستشار ترامب يسير عكس الاتجاه ويصدم الرئيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على عكس ما يردده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرج مستشار اقتصادي كبير له مؤكداً أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة.

لاري كودلو وهو المستشار الاقتصادي لـ"ترامب" تحدث عن الانتقال السلمي للسلطة حتى إذا لم يبد الرئيس أي علامات على الاعتراف بالهزيمة للمنافس الديمقراطي جو بايدن.



ونقلت شبكة سي إن بي سي التلفزيونية الأمريكية عن كودلو قوله الجمعة: "أعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة"، بعد أن سئل عما إذا كان ضروريا حدوث انتقال سلمي للسلطة كي تظل الأسواق هادئة.

وتابع: "هذه هي الديمقراطية الأكبر في العالم، ونحن ملتزمون بحكم القانون وكذلك سيكون هذا الرئيس".



وفجر السبت، حذر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، المرشح الديمقراطي جو بايدن بإعلان فوزه بالرئاسة.

وقال ترامب، في تغريدة عبر تويتر: "على جو بايدن ألا يخطئ بإعلان فوزه بالرئاسة، والإجراءات القانونية بدأت الآن".

وفي انتخابات توصف بأنها أحد أكثر المنافسات الرئاسية شراسة في تاريخ البلاد، ولليوم الرابع، تتواصل عملية فرز الأصوات لحسم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض والذي يتنافس للوصول إليه الجمهوري ترامب والديمقراطي بايدن.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.





لكن فرصة جديدة لاحت في الأفق لـ"ترامب"؛ حيث أمرت المحكمة العليا الجمعة مجالس الانتخابات في ولاية بنسلفانيا بفصل بطاقات الاقتراع التي وصلت بعد يوم الانتخابات وعدّها بطريقة منفصلة عن حصيلة الأصوات الإجمالية.

ويترك هذا القرار الباب مفتوحا أمام إمكانية استبعاد القضاة لأوراق الاقتراع المتأخرة في حكم لاحق، مما قد يؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات في الولاية الحاسمة بحسب صحيفة واشنطن بوست.