عدد السكان في روسيا ينخفض بـ387 ألف نسمة خلال 2020

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – موسكو

أعلنت دائرة الإحصاء الروسية عن انخفاض عدد السكان في البلاد بواقع 387 ألف نسمة، للفترة من كانون الثاني/يناير ولغاية أيلول/سبتمبر من العام الجاري.

وأكد الكرملين أن روسيا تتخذ كافة الإجراءات للحيلولة دون تراجع عدد السكان.

وحسب الإحصاء، فإن “انخفاض عدد السكان في البلاد سجل 150 ألف نسمة لنفس الفترة من 2019”.

وأشارت دائرة الاحصاء إلى تسجيل أكثر من مليون و68 ألف ولادة في الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2020، مقابل 455 ألف وفاة بين المواليد الجدد.

المصدر: وكالات